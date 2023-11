Genève: Il déménage à Lausanne avec un python dans ses cartons

C’est une belle bête sur laquelle sont tombés les douaniers français à Bardonnex. Lundi 13 novembre, comme le rapporte France 3 , les agents ont découvert un python royal (Python regius) dans les cartons d'un Lyonnais en plein déménagement, en direction de Lausanne. Problème, comme l’explique «Le Figaro», ce serpent, âgé de 7 ans et mesurant environ un mètre, appartient à une espèce protégée par la convention de Washington. Or, son propriétaire n'a pas pu présenter de permis Cites (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction).