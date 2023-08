Genève: Il met sa tête sur la buse du Jet d’eau

«Tu ne devineras jamais ce que j’ai vu!» Ainsi parlait un passant ayant assisté à une scène surréaliste, lundi soir, depuis la jetée du Jet d’eau. Il est environ 20h quand un homme âgé d’une vingtaine d’années franchit les barrières de sécurité entourant le «monument» genevois. Il place alors volontairement sa tête sur la buse du Jet d’eau alors que celui-ci est en marche. La puissance le propulse en arrière. Pour cause: «Ce sont 500 l/seconde (l’équivalent de 2,5 baignoires) qui sont propulsés à 200 km/h», indiquent les Services industriels de Genève (SIG).

Projeté à plusieurs mètres de haut

Après avoir repris ses esprits, le jeune homme s’agrippe au Jet comme à une barre. Il est projeté à plusieurs mètres de hauteur avant de retomber sur la dalle. Se relevant, il décide alors de plonger dans le lac. Alertée par des témoins, la brigade de la navigation est alors intervenue. «Les agents sont venus demander de couper le Jet d’eau en urgence pour pouvoir aller le chercher», raconte un second témoin. «Ils lui ont porté secours et l’ont hissé au sein de l’embarcation», indique Aline Dard, porte-parole de la police genevoise. Pris en charge par une ambulance, le jeune homme a été conduit aux Hôpitaux universitaires de Genève. On ne connait pas son état de santé actuel.