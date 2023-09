Genève: «Pas de magouilles à l’office de la population»

«Le mal est fait»

«J’éprouve bien sûr une profonde satisfaction, et mon client aussi, réagit Me Dolon, qui défendait l’ex-fonctionnaire, très apprécié de ses collègues d’alors et âgé de 65 ans aujourd’hui. Mais le mal est fait, quelque chose s’est brisé en lui. Ce verdict lui rend une partie de son honneur, mais il ne lui rendra pas sa vie.» Et de déplorer que les origines maghrébine et kosovare des prévenus, «si elles n’ont pas été l’élément moteur de cette procédure, ont peut-être contribué à renforcer les soupçons».