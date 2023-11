Genève: Il obtient le versement de sa rente de veuf 

Selon «La Tribune de Genève», un Genevois vient de faire condamner la Suisse. En cause: une différence de traitement entre un veuf et une veuve concernant le versement de la rente de survivant. Ce n’est pas le premier à obtenir gain de cause. Avant lui, un Appenzellois, Max Beeler avait aussi remporté son combat judiciaire. De son côté, Samuel Dunant, ingénieur géomètre de métier, s’est marié en 1991 et a eu trois enfants avec son épouse. Celle-ci est malheureusement décédée en 2015. En tant que veuf, Samuel Dunant touche une rente. Mais, les versements s’arrêtent lorsque le plus jeune des enfants atteint la majorité. Soit en 2016 dans ce cas précis. Et ce, alors qu’une veuve aurait, elle, continué à percevoir la rente.