Genève: Ils attirent un ado dans une cave et le passent à tabac

La victime, dont les vêtements ont été déchirés avec un couteau et arraché, a perdu connaissance à deux reprises. Getty images (photo prétexte)

Coups de bouteille et de pied dans la tête, coups de genoux et de poings, gifles et couteau sous la gorge. En mars 2022, un adolescent «a cru mourir» dans le sous-sol d’un immeuble situé à la Servette, où il a été passé à tabac et dénudé par cinq personnes. Parmi elles: son ex-copine et son nouvel ami, la sœur et le frère de la jeune femme, ainsi qu’un ami du frère. Ces deux derniers, seuls à être majeurs au moment des faits (18 et 20 ans), comparaissaient lundi notamment pour tentative de meurtre – subsidiairement lésions corporelles graves et agression – ainsi que séquestration.

Plan prémédité et vendetta

Dans cette affaire, personne ne remet en cause les événements, filmés avec un téléphone portable. Au cœur des débats: l’intention des deux accusés. Pour le Ministère public, qui a requis quatre ans ferme et cinq ans d’expulsion contre le duo d’origine étrangère, la réponse est claire: «le plan, prémédité et accepté de tous, était de tuer le jeune homme. Le frère a lui-même fait part de cette volonté ce soir-là», a souligné le procureur Alain-Edouard Fischer. La présence de couteaux et le déferlement de violences, qui n’a pris fin que lorsque la victime a réussi à s’enfuir, attestent également de ce projet commun.

Pour l’avocat de la victime, Me Leonardo Castro, le «grand frère, instigateur de cette vendetta, avait le pouvoir de tout arrêter, mais ne l’a pas fait». Son ami, qui a été appelé en renfort peu avant les faits, a aussi joué un rôle crucial. «Il a donné le coup qui a fait chuter la victime alors qu’elle tentait de fuir. Il a scellé son destin.»

«Ils voulaient seulement faire une vidéo»

La défense, elle, nuance les choses. «Ils n’ont jamais eu l’intention de tuer. Ils voulaient seulement avoir une vidéo du plaignant nu», assurent les avocat, qui rappellent que leurs clients étaient sous le choc après que la sœur a affirmé avoir été violée par le plaignant (lire encadré). «La quasi-totalité des coups a été donnée par le compagnon de la soeur». Rage que le frère a d’ailleurs tenté de contenir à plusieurs reprises, selon ses avocats, Me Pietro Folino et Me Massimiliano Brero, «l’empêchant de continuer de frapper». En outre, il n’aurait donné «que 4-5 coups de poings max».

Son ami, lui, «avait pour seule mission de déshabiller la victime» et n’aurait infligé qu’un seul coup au mollet, selon son avocate, Me Carole Revelo. Celle-ci a également souligné que «le pronostic vital du plaignant n’a jamais été engagé. Il est sorti de l’hôpital après quelques heures et n’a aucune séquelle». Pour la défense, les deux jeunes hommes, qui ont présenté leurs excuses à plusieurs reprises, se sont rendus coupables de lésions corporelles simples. Les avocats ont demandé des peines avec sursis ou sursis partiel et surtout le renoncement à l’expulsion. Le tribunal correctionnel rendra son verdict mercredi.