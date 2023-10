Genève: Ils rêvent d’un train entre Genève et la Côte d’Azur

La mise hors service d’un tronçon de voies de 15 kilomètres dans le sud-est de la France en 1989 a enterré les liaisons ferroviaires entre Genève et Nice. Aujourd'hui, plusieurs associations des deux côtés de la frontière souhaitent réhabiliter ce parcours alpin plus ou moins direct vers la Côte d’Azur, qui ne comprendrait qu’un seul changement de train. Des maires et plusieurs élus des conseils régionaux y sont favorables mais la SNCF traîne les pieds, selon les partisans du projet, cités par la «Tribune de Genève». Passer du Léman à la Méditerranée par le rail est aujourd’hui possible. Mais les trajets prennent un temps fou, ils imposent d’importants détours (via Lyon, par exemple) et plusieurs changements de train, quand il ne faut pas en plus emprunter des bus.