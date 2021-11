Covid-19 - Genève impose à nouveau le masque en intérieur pour tous

Vaud et le Valais serrent la vis

Jeudi matin, deux autres cantons romands ont annoncé revenir à des mesures plus restrictives . Le premier à tirer a été Vaud qui a décidé que les écoliers devront remettre le masque dans les classes du Secondaire I (9-11e année), y compris lors des cours de sport et de musique, et ce jusqu’aux vacances de Noël. Les enseignants de la 1re à la 8e sont encouragés à le porter en classe. Les contrôles de l’exigence du pass sanitaire seront renforcés et les personnes éligibles à une troisième dose encouragées à compléter leur vaccination. En Valais le canton a rendu obligatoire le certificat Covid pour rendre visite à des patients en hôpital, clinique, EMS et autres institutions sociales, comme cela est déjà pratiqué sur Vaud ou Genève. Des tests hebdomadaires seront réintroduits dans les classes du Secondaire I. Le système hospitalier se prépare également à limiter les prises en charge non urgentes dans le cas où le nombre de patients Covid viendrait à augmenter.

Les Alémaniques aussi

Côté alémanique, certains veulent aller plus vite et plus loin. Lucerne, les Grisons, Thurgovie et Zoug autorisent la 3e dose à toute personne dès 16 ans dès lundi prochain. À Zurich, deux centres de vaccination seront rouverts. Le Canton réinstaure le masque à l’école dès la 4e année primaire, Bâle-Campagne dès la 5e et Saint-Gall dès le secondaire II. Dans les Grisons, le contact tracing n’arrive plus à appeler toutes les personnes testées positives, qui ne sont plus qu’averties par SMS. À Lucerne, on prévoit de réinstaurer l’obligation du masque dans les lieux où est exigé le certificat Covid.