Pont de la Machine (GE): Genève inaugure sa première fontaine d’eau pétillante

Genève accueille la première fontaine publique d’eau pétillante de Suisse. «Elle a jusqu’à mille fois moins d’impact sur l’environnement que l’eau en bouteille. Face à l’urgence climatique, nous devons apprendre à moins et mieux consommer. Privilégier l’eau du robinet est un petit geste bon pour la planète», s’est réjoui Christian Brunier, directeur général des Services industriels de Genève (SIG). Mardi, ces derniers et la Ville de Genève ont inauguré le dispositif «Eau de Genève».

De l’eau du lac

La fontaine est raccordée au réseau d’eau potable et délivre la même eau que celle des robinets genevois. Le liquide provient à 90% du lac Léman et à 10% de la nappe phréatique du Genevois. «Il ne nécessite donc pas de transport routier et encore moins d’emballage, précise Christian Brunier. Quand on voit que les grandes surfaces ici vendent de l’eau qui vient d’Australie, des Etats-Unis ou d’Israël, acheter de l’eau en bouteille, c’est déraisonnable.»