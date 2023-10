Genève: Incendie dans un silo à grains à Satigny

Un incendie s’est déclaré ce jeudi matin dans un silo à grains appartenant au cercle des agriculteurs. La structure est située dans la rue de la Bergère, un axe parallèle à la route du Nant-d’Avril, dans la zone industrielle de Satigny. Les pompiers ont été alertés à 10h52, rapporte le premier lieutenant Nicolas Millot, l’officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Une dizaine de véhicules ont été dépêchés sur place pour maîtriser le sinistre, une opération qui devrait prendre du temps. «Ce type de feu est assez long à prendre en charge, indique Nicolas Millot. Une fois que c’est parti, c’est comme du pop corn, et il faut découper le silo.» A 11h20, un lecteur a envoyé une photo sur laquelle on distingue de la fumée s’échappant d’une ouverture située en hauteur, au premier tiers du bâtiment. A midi, ce même lecteur indiquait que les sapeurs étaient en train d’arroser la zone et que le dégagement de fumée, bien qu’encore présent, avait diminué.