Genève: Incendie du cinéma Plaza: site toujours sous surveillance

L’incendie du Plaza, survenu samedi matin sous la toiture du cinéma , a mobilisé les pompiers jusqu’à dimanche. Une centaine de sapeurs professionnels et volontaires se sont relayés toute la journée de samedi pour venir à bout du sinistre, maîtrisé à 18h45. «Le caractère très singulier de la salle et la nature même du feu qui s’est propagé sous le revêtement métallique ont rendu l’opération particulièrement délicate», indique ce dimanche la Fondation Plaza, dans un communiqué.

L’intervention des hommes du feu a notamment consisté à découper la toiture métallique depuis une nacelle, et s’est achevée vers une heure du matin. Une veille a été assurée par les sapeurs-pompiers volontaires toute la nuit, «sans qu’aucune reprise de feu n’ait été constatée». Les équipes du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) ont quitté le site dimanche à midi. «La structure portante de la toiture ayant été forcément touchée, les risques d’effondrement ne sont pas encore complètement écartés», poursuit la fondation. Une entreprise de sécurité privée a pris le relais pour assurer la surveillance et la sécurité du site.

Dégâts importants mais essentiel conservé

«A ce stade, les dégâts sont certes très importants, mais l’essentiel de la substance architecturale historique reste préservé», précise-t-on. Architectes et ingénieurs sont à présent mobilisés pour imaginer au plus vite tous les dispositifs de renforcement possibles de la charpente: «Ce n’est qu’après ces travaux de sécurisation que le déblaiement du site et un diagnostic précis des dégâts pourront être réalisés. Les causes de l’incendie du cinéma, dont le chantier de rénovation avait démarré en juin dernier, ne sont pas formellement établies et font l’objet d’une enquête de police.»