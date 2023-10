Genève: Incendie nocturne dans un centre de tri à Satigny

De 22h15 à 3h38, telle est la durée de l’intervention. Durant la nuit de samedi à dimanche, le Service d’Incendie et de Secours de Genève (SIS) a été appelé en urgence, pour un feu, au centre de tri et de recyclage Sogetri, à Satigny. Les flammes ont été maîtrisées vers 1h du matin, à l'aide de deux lances à mains et deux lances canons. «L’incendie a été détecté tôt, ce qui a permis d’éviter que les flammes ne se propagent en profondeur, précise le premier-lieutenant Nicolas Millot, officier de la communication du SIS. Le feu est ainsi resté confiné dans son volume initial qui contenait principalement des matériaux en plastique.»