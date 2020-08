Suisse

Genève internationale renforcée par la crise du Covid-19

La pandémie a poussé les organisations à dialoguer de façon virtuelle et ce format «a un énorme potentiel» à Genève, selon Valentin Zellweger.

La pandémie a forcé les organisations des Nations Unies à dialoguer de façon virtuelle et à organiser des réunions hybrides (présentielles/virtuelles), explique Valentin Zellweger dans une interview publiée vendredi dans «Le Temps». Il ajoute que ce format, qui permet d’être plus inclusif et sera renforcé par le changement climatique, «a un énorme potentiel» à Genève. Le travail des organisations internationales et des missions qui s’y trouvent va être renforcé, prédit le diplomate qui s’apprête à quitter le bout du lac pour Nairobi.