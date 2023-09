Genève: Interpellation musclée: policier acquitté en appel

Condamné il y a un an à des jours-amende avec sursis pour avoir donné un coup de pied au visage d’un dealer, lors de l’interpellation de ce dernier en pleine rue, un policier genevois a été acquitté. Dans ce dossier, où un autre agent était impliqué plus sérieusement (voir ci-dessous), la Chambre pénale d’appel et de révision a rappelé que l’hypothèse d’un coup porté par le prévenu n’était basée que sur les déclarations de la victime et sur des images de vidéosurveillance.