Genève: Ivre, un steward est privé de décollage

Pas question de décoller en étant ivre! Telle est la leçon qu’a apprise à ses dépens un steward âgé de 34 ans. Le 23 août, à 17h15, ce dernier s’est présenté au contrôle de sécurité de l’Aéroport de Genève, dans le but d’embarquer pour assurer ses fonctions de membre de l’équipage. Problème: il est pris de boisson. L’éthylomètre indique un taux d'éthanol dans l'air expiré de 1.53 mg/l.

Le steward est donc prié de rester sur le plancher des vaches. Et est poursuivi pour infraction à la loi fédérale sur l'aviation. L'article 90bis prévoit qu’est «puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque assure les fonctions de membre d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes». Le trentenaire a reconnu les faits. Il a été condamné par ordonnance pénale, datée du 8 septembre, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (à 90 francs le jour, soit un total de 5400) et 710 francs de frais de procédure. Il n’a pas fait opposition.