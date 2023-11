Genève: «Je suis juge moi!» lance-t-il à la police municipale

La scène se passe le lendemain de la Saint-Valentin et pourtant, elle ne respire pas l’amour et le respect… Il est 16h30, le 15 février donc, lorsqu’un homme de 68 ans, ayant un poste de dirigeant dans une entreprise de transport et juge laïc aux Prud’hommes, circule dans les Eaux-Vives au volant de sa BMW. L’automobiliste décide d’emprunter la voie réservée aux bus afin de dépasser par la droite une voiture à l’arrêt pour les besoins de la circulation.