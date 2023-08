Juju Fitcats et Tibo InShape seront présents au Royaume

Les plus impatients ont déjà acheté leurs billets en juin 2023, juste après que Le Royaume a donné les premiers noms des personnalités qui feraient le déplacement à Palexpo , à Genève, du 29 septembre au 1er octobre 2023. À un mois du lancement de l’événement, l’affiche complète est connue et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est alléchante.

En effet, deux personnalités qui ont fait la Une ces derniers jours feront le déplacement en Suisse romande. La future animatrice de la deuxième partie de «La France a un incroyable talent» Juju Fitcats et son chéri aux 10 millions d’abonnés sur YouTube Tibo InShape viendront à la rencontre de leurs fans cet automne. Ils seront bien accompagnés, puisque Gaëlle Garcia Diaz, Silent Jill ou encore Elise CM sont également annoncées.

Comme déjà indiqué, en plus des diverses sessions en compagnie des stars du web, Le Royaume proposera également une partie musicale avec des concerts et des DJ sets. Mosimann, Julien Granel (vu récemment au Montreux Jazz), Lorenzo (qui a joué pour la dernière fois en open air en Suisse à l’Estivale) et Maxence s’y produiront.