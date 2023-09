Genève: La foire à la brocante fait son retour au bord du lac

Quinze ans après, la foire à la brocante renaît de ses cendres. Du 14 au 17 septembre, une cinquantaine d’exposants dresseront leurs étals sur le quai du Mont-Blanc. Depuis 2008 et la disparition du «Chapiteau de brocante et d’antiquités», qui avait occupé la plaine de Plainpalais durant vingt-six années consécutives, c’est la première fois qu’un événement de ce type, hors puces hebdomadaires, est organisé à Genève, qui plus est au bord du lac.

Exposants de toute la Suisse

«Le brocanteur est le principal artisan du recyclage»

Pour les clients, prédit François Rosset, «ce sera un peu le coin des bonnes affaires. On s’est toujours battu pour avoir de la qualité. Et de nos jours, le principal artisan du recyclage, c’est le brocanteur.» L’homme ne cache pas non plus qu’il espère que l’événement profitera à sa profession, mise à mal par la pandémie. «La reprise a été difficile, on n’a pas récupéré l’avant-Covid, les gens sont un peu plus fragiles sur les dépenses.» Et la multiplication des «La rue est à vous» organisés par la Ville inquiète les brocanteurs du cru. «On y trouve de plus en plus de vrais professionnels venus de France avec leurs fourgons.»