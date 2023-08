Genève: La Coupe de Noël classée dans les traditions vivantes

La liste des traditions vivantes de Suisse s’allonge. Parmi les 29 nouvelles entrées, on peut citer: la nage en hiver et la Coupe de Noël (GE) mais aussi le carillon valaisan; l’absinthe (NE); la pratique des arts vivants en patois fribourgeois et en dialecte singinois ou encore les régates lémaniques (VD, VS, GE).