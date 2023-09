Genève : La discrimination raciale est de plus en plus sanctionnée

Une femme d’origine asiatique a obtenu la condamnation d’un homme lui ayant dit d’aller «bouffer des sushis» (image d’illustration). Getty images

«Oh, la Chinoise, va bouffer des sushis connasse, allez avance!» et «Boliviano de merde, va retourner élever tes chameaux!» La première saillie a été prononcée sur la voie publique lors d’un conflit routier. La seconde l’a été en présence d’autres personnes à la sortie d’une assemblée générale du Servette FC. Ces emportements ont valu à leurs auteurs une condamnation pour discrimination raciale (et injure dans le premier cas), via des ordonnances pénales rendues en juillet et en juin. Au-delà de l’anecdote, elles sont dignes d’intérêt, car elles semblent illustrer une évolution de la sensibilité judiciaire en matière de discrimination raciale.

«Un climat de violence»

Me Philippe Grumbach, rompu à ce type de dossiers, confirme ce sentiment. «En Suisse romande, les ministères publics sont plus enclins que par le passé à appliquer l’art. 261 bis du Code pénal (ndlr: relatif à cette infraction, lire l’encadré) de manière large. Je ne suis pas certain qu’il y a dix ans, dans ces deux cas, il y aurait eu des condamnations pour discrimination raciale.» L’injure aurait sans doute été préférée.

L’avocat genevois juge que cette évolution est «probablement due à un climat de violence. Le principal facteur, c’est l’augmentation de l’antisémitisme et du racisme.» Dans ce contexte, il constate une hausse notable des condamnations. «On sent les tribunaux très attentifs à ce type de plainte.»

«Avant, on avait honte de porter plainte»

A contrario, son confrère vaudois Me Albert Habib ne pense pas que les magistrats aient infléchi leur pratique. Il estime en revanche que le contexte joue un grand rôle explicatif. «On a une situation nouvelle: de plus en plus de gens déposent plainte pour discrimination raciale. Avant, on avait honte de le faire, aujourd’hui, on a moins honte.» Par voie de conséquence, il note que la jurisprudence sur le sujet s’étoffe, «en plus d’une volonté de la population de légiférer à ce sujet, car la sensibilité à ces questions et aux souffrances ressenties grandit».

À Genève, déjà 14 condamnations en 2023

En effet, à Genève, le Pouvoir judiciaire confirme l’augmentation du nombre de plaintes et de condamnations pour discrimination raciale (la notion englobant, depuis 2020, les discriminations liées à l’orientation sexuelle, la statistique ne les distinguant pas des autres types): en 2022, 53 procédures ont été ouvertes, pour 14 condamnations. Or, cette année au 31 juillet, 49 procédures avaient déjà été ouvertes et 10 condamnations prononcées.

Le Ministère public vaudois, en revanche, dit ne pas disposer de statistique spécifique, mais affirme n’avoir «pas constaté d’évolution notable dans le recours à l’art. 261 bis du Code pénal et son application. Il fait l’objet de la même attention de la part des procureurs vaudois que l’ensemble des infractions pénales.» Aucun des deux Parquets ne dispose de directives en la matière, ni ne commente une éventuelle inflexion de la sensibilité des magistrats.

Ce que dit le Code pénal L’article 261 bis du Code pénal prévoit que «quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle (ndlr: cette mention ayant trait à l’homophobie a pris effet le 1er juillet 2020) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.» Pour que l’infraction soit réalisée, deux notions sont centrales: le fait qu’elle se soit produite en public, et non dans un cercle privé; et qu’elle comporte une part de publicité ou de propagation d’une idéologie.