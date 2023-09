Genève: La dynastie de Savoie vend ses souvenirs aux enchères

La moto conduite par le prince héritier Emmanuel-Philibert est estimée entre 15’000 et 20’000 francs.

A vendre : deux motos, dont une Indian, ayant appartenu au plus «rock’n’roll» des princes, Emmanuel-Philibert de Savoie, petit-fils du dernier roi d’Italie. Des enchères à Genève plongent le public dans le quotidien d'une famille royale.

Les passionnés de royauté pourront tenter d’acquérir un simple canapé en skaï blanc ou une délicate tasse du XVIIIe siècle en passant par une table de baby-foot, parmi plus de 200 objets provenant de l’ancienne demeure genevoise du prince Victor Emmanuel de Savoie et de son épouse Marina, les parents d’Emmanuel-Philibert.

«On a à la fois des souvenirs historiques dont un service du XIXe fait à l’occasion d’un bal donné par la reine Victoria dans le City Hall de Londres, des choses beaucoup plus pop comme des boîtes Bulgari ou Van Cleef & Arpels, et on a complètement à l’opposé cette moto» Indian Sport Scout de 1941, a raconté l’un des associés de la maison d’enchères, Cyril Duval, lors de la présentation de la collection à l’AFP.