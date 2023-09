La fête de la saucisse de Genève en pleine vague végé fait parler

Soutien du Maire vert

Le Maire Alfonso Gomez affiche son soutien à la Fête de la saucisse: «Contrairement à ce que son titre pourrait laisser entendre, cette manifestation vise à faire réfléchir à une alimentation plus durable et à notre rapport à la nourriture, mais aussi à promouvoir les artisans locaux, les circuits courts et l'agriculture locale. Je comprends la tentation de réveiller la polémique estivale mais cela va exactement dans le sens des actions que nous avons entreprises! Cet événement a aussi l’avantage de réunir les professionnels et le public, de la même manière que la Ville le fait avec Festi’terroir.»