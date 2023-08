Genève: Retour en justice pour l'auteur de la course poursuite

Pour rappel: le 25 janvier 2022, cet homme âgé d’une cinquantaine d’années rentrait à Yverdon. Problème: il était interdit de volant; les plaques de sa voiture étaient volées; il avait fumé du haschich. Et roulait avec sa compagne qui est en train d’allaiter leur bébé de 18 mois, non attaché. S’en était suivi une course-poursuite entre la douane de Chancy (GE) et Bernex (GE), durant laquelle le quinquagénaire avait multiplié les infractions (délit de fuite, vitesse excessive, feux rouges et stops grillés, circulation à contresens…). Le dossier est renvoyé au Parquet.