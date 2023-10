Genève: La piscine extérieure de Lancy restera ouverte cet hiver

Depuis 2019, la Ville de Lancy (GE) offre la possibilité aux nageurs de profiter du bassin olympique extérieur de la piscine de Marignac toute l’année. À l’époque, cette nouveauté avait été accompagnée d’aménagements permettant de chauffer le bassin à 28 degrés, avec des installations fonctionnant au gaz et aux pellets de bois. Mais la crise énergétique de l’hiver dernier est passée par là et, en vue de réaliser des économies, seuls les pellets de bois avaient été utilisés à partir d’octobre 2022. Un choix qui impliquait de ne pouvoir chauffer l’eau qu’à 20 degrés. «Cette décision a entraîné la désertion d’une partie des nageuses et nageurs ainsi que de la totalité des clubs, contraints pour certains de s’entraîner à l’étranger», écrit jeudi soir la Ville, dans un communiqué.