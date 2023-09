Genève: La prostituée qui accuse un policier de viol a porté plainte

La plaignante dit avoir été brutalement violée par un gendarme en congé dans une voiture en avril 2018. Getty Images/iStockphoto

La prostituée qui accuse un policier en congé de l’avoir brutalement violée dans une voiture en 2018 a déposé une plainte vendredi. Selon la RTS, celle-ci fait état d’un viol aggravé, d’une séquestration et d’un enlèvement. Le document mentionne aussi l’abus d’autorité et l’entrave à l’action pénale. Pour rappel, la travailleuse du sexe affirme que le soir des faits, après une étrange «réunion» en présence de son agresseur présumé, d’un agent de la police des polices (IGS) et d’un commissaire, elle aurait été soudoyée pour se taire. À la suite de cette confrontation impromptue contrevenant, selon sa description, à toutes les règles encadrant la prise en charge des victimes présumées d’agression sexuelle, elle avait précipitamment quitté la Suisse.

De nouveaux droits pour les avocats de la plaignante

Ce dépôt de plainte permet à la travailleuse du sexe d’être partie à la procédure pénale ouverte le 4 septembre par le Ministère public. Ses avocats, Mes Olivier Peter et Milena Peeva, peuvent à présent demander des auditions, avoir accès aux pièces du dossier dès qu'il sera consultable (une fois l'enquête préliminaire achevée) et réclamer la récusation de l’IGS, ce qu’ils ont fait, affirme la RTS

Le gendarme mis en cause déjà entendu

En attendant, la police des polices a commencé son enquête pied au plancher, procédant à diverses auditions, dont celle du gendarme mis en cause mercredi 20 septembre. Cette célérité, alors que la prostituée n’était pas encore formellement sortie du bois, était jusqu’à présent jugée surprenante par plusieurs observateurs du dossier: ils craignaient qu’elle ne témoigne d’une volonté d’à nouveau étouffer une affaire très gênante pour la police genevoise. Et ils s’inquiétaient que, faute de partie plaignante, l’IGS ait les coudées franches.

Les inquiétudes des élus

Or le fait même que la police des polices mène les investigations (le procureur général a confié l’enquête à trois agents de l’IGS qui n’en faisaient pas partie à l’époque des faits) dérange plusieurs élus, un expert et certains avocats: un membre de ce corps étant mis en cause le soir des faits, ils estiment problématique que l’IGS enquête sur elle-même. La commission parlementaire de contrôle de gestion envisage d’ailleurs d’auditionner la commandante de la police à ce propos, car les précautions prises par le Parquet ne suffisent pas à rassurer les députés.

La question de la directive de «gestion des affaires sensibles»

En tout état de cause, parmi les nombreux sujets qui occuperont les enquêteurs, l’éventuelle activation, à l’époque des faits, de la directive policière dite de «gestion des affaires sensibles» se posera sans doute. «Ça fait partie des éléments relatifs à l’enquête pénale», indiquait ainsi, jeudi, le service de presse de la police, questionné à ce propos.

Cette procédure prévoit un traitement particulier de l’information si une affaire est jugée sensible. Le contexte (sécurité intérieure, affaires diplomatiques, etc.) peut amener à la classer comme telle, mais également les personnes impliquées: par exemple une célébrité, un homme politique, un magistrat ou, précisément, un policier.

Toutes les données sont alors déplacées sur un serveur sécurisé et crypté auquel seuls quelques collaborateurs triés sur le volet ont accès. La directive (telle que rédigée à l’époque en tout cas) prévoit notamment et expressément le «verrouillage et confinement de l’information à un cercle restreint et fermé d’autorités», le «caviardage des informations si nécessaire» et une «suppression définitive de toutes les données après transfert» vers les supports cryptés.

Main-courante caviardée

Le possible usage de cette directive, en 2018, pourrait expliquer que la réquisition et les appels passés au 117 par les différents intervenants aient été effacés et que la main-courante ait été largement caviardée, ainsi que l’a révélé la RTS. Cet élément n’est pas anodin: l’activation de cette procédure est de la compétence du commissaire de service, mais elle implique que soient immédiatement tenus au courant la commandante de la police, le chef d’état-major, le chef des opérations, le chef des commissaires et le chef du service directement concerné. Le 22 août dans «Le Temps», la commandante de la police, Monica Bonfanti, déclarait ceci: «Le récit narré ce dimanche 20 août 2023 par la RTS ne reflète pas les informations qui m’ont été transmises, le 3 avril 2018».

Enquête interne suspendue