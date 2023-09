Genève: La prostituée qu’un policier aurait violée en 2018 accuse

La travailleuse du sexe explique avoir été séquestrée dans une voiture et violentée durant une quinzaine de minutes. Elle serait parvenue à s’échapper et aurait appelé un taxi à l’aide. Prise en charge par une patrouille, elle aurait été amenée à l’Hôtel de police ou une «réunion» aurait été organisée avec son agresseur présumé. Là, il lui aurait été proposé «200 ou 500 francs» pour «tout oublier». On lui aurait aussi conseillé d’accepter cette somme si elle voulait «pouvoir continuer à travailler à Genève». Choquée et effrayée, elle raconte être rentrée dans son pays trois ou quatre jours après cet épisode.