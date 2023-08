Genève: La séance d’entraînement nocturne leur coûte bonbon

Déplacements tactiques nocturnes

Un soir de novembre 2022, vers 23 heures, les deux hommes âgés d’une trentaine d’années se sont donné rendez-vous dans les locaux d’une entreprise, dont un est directeur. Leur projet: s’entraîner à effectuer des déplacements stratégiques. En effet, le responsable venait de suivre une formation en la matière et avait décidé d’initier son camarade. Il lui a montré les passages d’angle à l’intérieur de l’établissement, puis à l’extérieur, dans les parties communes de l’immeuble. Après les explications, le novice est passé à l’action. Sur des images de surveillance, on peut le voir effectuer des progressions avec une arme longue, dénuée de chargeur, à la main.

Sursis révoqué

Au vu de leurs antécédents judiciaires, le Parquet a révoqué le sursis, les condamnant à une peine pécuniaire comprenant la sanction révoquée et la nouvelle peine. Ils devront aussi s’acquitter des frais de procédure d’un montant de 260 francs. Ainsi, «l’élève», qui a réalisé les mouvements tactiques, a écopé de 90 jours-amende à 30 francs et son ami, qui l’a coaché et lui a fourni le fusil airsoft, à 100 jours-amende au même tarif, soit 3000 francs. Ce dernier s’est toutefois opposé à cette décision. L’affaire n’est donc pas close.