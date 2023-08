Genève: La Suisse «prête» à négocier sur le débit du Rhône

La Suisse a indiqué mercredi être «prête» à négocier avec Paris un accord sur la régulation du lac Léman, dont les eaux alimentent le Rhône en France, un enjeu de taille face au changement climatique. «Cet accord permettra de coopérer avec la France afin de réguler le niveau des eaux du lac, notamment lors de crues ou de sécheresses», a indiqué dans un communiqué le gouvernement helvétique, après avoir approuvé «le mandat de négociation de la délégation suisse».

Plus puissant fleuve français, le Rhône prend sa source dans un glacier qui porte son nom dans les Alpes suisses, avant de se jeter dans le lac Léman pour entrer ensuite en France. Parce qu’il se situe à l’embouchure du Léman, le canton de Genève gère, via le barrage du Seujet, le débit du fleuve en fonction de ses propres besoins en hydroélectricité et du respect des niveaux de lac définis dans le cadre d’un accord intercantonal suisse dont l’origine remonte à 1884.

Plusieurs scénarios

Mais en janvier 2012, à la suite d’un épisode de sécheresse l’année précédente, la France a demandé à la Suisse de construire un cadre pour la gestion intégrée de l’eau entre les deux pays. Ces discussions ont abouti à la publication de l’étude universitaire GouvRhône, menée de 2013 à 2015, détaillant différents scénarios de gouvernance possibles.

Et mercredi, la Suisse s’est donc dite «prête à négocier avec la France un accord franco-suisse sur la régularisation du lac Léman», qui est la plus grande réserve d’eau douce d’Europe occidentale. «Face aux changements climatiques, l’accord franco-suisse permettra d’améliorer les échanges d’information. Il se basera sur les prévisions au vu des risques pour les personnes et les biens et des possibles atteintes aux usages fondamentaux», indique le gouvernement suisse. Selon Berne, «des concertations seront déclenchées entre les deux pays lorsque certaines limites seront atteintes afin de gérer ensemble ces situations».

Refroidir les réacteurs

Du temps où le lac Léman n’était pas régulé, les variations du niveau d’eau pouvaient atteindre plus de 2 mètres selon les saisons, selon les autorités genevoises. Production hydroélectrique, navigation, tourisme, irrigation... le Rhône a de multiples usages en France. Ses eaux servent également à refroidir divers réacteurs nucléaires.

Selon la Tribune de Genève, c’est justement là que se situe le principal enjeu. Le quotidien relève que la décision de Berne de négocier un accord tend les cantons concernés. Le président du Conseil d’État genevois, Antonio Hodgers précise à nos confrères qu’il a été «spécifiquement demandé que l’accord ne contienne aucun engagement chiffré sur des débits du Rhône, que ce soit à l’amont ou à l’aval du Léman». Et d’ajouter: «Dans cet esprit, le Conseil d’État veillera à ce que cet accord ait bel et bien pour finalité la mise en place d’un dispositif de collaboration et de coopération accrue, en cas des situations tendues ou de crise liées aux hautes ou basses eaux du Léman.»