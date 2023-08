Genève: La Terrassière a été paralysée par un feu en sous-sol

Un incendie dans les sous-sols d’un immeuble du haut des Eaux-Vives a paralysé la zone ce mercredi à l’heure de la sortie des bureaux. Les pompiers ont été alertés à 17 h 51 pour un feu de cave au 31, rue de la Terrassière, soit le bâtiment de la Migros qui donne sur les voies de trams. «Il y avait de la fumée du niveau moins trois jusqu’au rez-de-chaussée», rapporte le premier lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). La reconnaissance a été compliquée par des portes en métal difficilement ouvrables. Les sapeurs ont finalement trouvé l’origine du sinistre: un bloc de ventilation située dans la «cabine 18’000 volts» des SIG, soit «l’installation qui reçoit l’électricité et la redistribue dans un quartier», explique Nicolas Millot. Le feu ne s’est pas propagé, mais le SIS a passé une heure pour ventiler les lieux. La circulation des trams a été interrompue durant une demi-heure et le trafic automobile a été entravé. À 19 h 50, la situation était redevenue normale.