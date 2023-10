Genève: La Ville efface une cinquantaine de tags antisémites

Plus d’une cinquantaine de tags antisémites ont fait leur apparition dans la cité depuis l’attaque du Hamas , samedi 7 octobre. Un phénomène d’une grande ampleur, voire du «jamais vu», selon la Ville de Genève. D’autant que, depuis début septembre , la municipalité estime à près de 130 le nombre de ces tags, souvent accompagnés de croix gammées. Ces derniers jours, les employés de la voirie sont donc à pied d’œuvre pour effacer ces messages. Tant sur les édifices publics, le mobilier urbain mais aussi, à titre exceptionnel, sur des immeubles privés, «vu la gravité des inscriptions». Sur les réseaux sociaux, la conseillère administrative chargée de la Sécurité et des Sports, Marie Barbey-Chappuis salue le travail de ses équipes.

Affirmant que «la Ville de Genève se dressera toujours contre les porteurs de haine», elle précise qu’une plainte sera déposée puisque ces tags constituent une violation pénale et un dommage à la propriété. Elle ajoute que tout sera fait «pour interpeller ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme». Le porte-parole du département, Cédric Waelti souligne: «Les caméras situées sur l’espace public et gérées par la police pourraient nous être utiles sur certains sites concernés pour retrouver les auteurs.» La magistrate a aussi demandé à la police municipale de renforcer ses patrouilles dans les secteurs sensibles.