La Ville de Genève veut allouer 4 millions au CICR

La Ville de Genève veut en particulier soutenir le siège du CICR et ses employés. L.Guiraud/TDG

La Ville va proposer une subvention exceptionnelle pour soutenir le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en grosses difficultés financières. Un projet de délibération pour un montant de 4 millions de francs va être soumis au Conseil municipal, indique mercredi, un communiqué du Conseil administratif. Cette aide vise à pallier les besoins de l’organisation humanitaire, afin d’accomplir son mandat, et plus spécifiquement en faveur du siège genevois et des emplois qui y sont rattachés. En contrepartie, la Municipalité, conjointement avec la Confédération et le Canton, «attend du CICR des mesures qui garantissent que l’équilibre financier soit trouvé et assuré de manière durable».

Près de 300 postes biffés à Genève

«Cette contribution extraordinaire est un signal fort de la confiance accordée au CICR et reflète le positionnement de Genève comme ville humanitaire et engagée», soulignent les autorités. En avril, l’organisation internationale avait annoncé devoir réduire ses coûts de 430 millions et biffer 1500 emplois dans le monde d’ici 2024. Début septembre, elle avait confirmé que 270 de ces postes seraient supprimés à son siège, à Genève. Environ 1400 personnes y sont employées. En juin dernier, le Canton avait annoncé une aide de 40 millions.

Nouvelle stratégie

Dans son communiqué, la Ville de Genève précise que «le CICR travaille sur une nouvelle stratégie recentrée sur son mandat originel, soit la promotion et la protection du respect du droit international humanitaire et les activités de protection et assistance aux personnes touchées par les conflits armés et autres situations de violence. Il compte également renforcer ses dispositifs internes de surveillance financière.»