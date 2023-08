Genève: L’air froid réduit les symptômes du faux-croup

Le faux-croup est «la cause la plus fréquente d'obstruction aiguë des voies aériennes supérieures chez les enfants âgés de 6 mois à 3 ans, précise le communiqué de presse des HUG et de l’UNIGE. Il se caractérise par l'apparition soudaine d'une toux aboyante, principalement nocturne, semblable à celle d'un phoque, accompagnée d'un enrouement et d'un stridor (son ou sifflement) à l’inspiration.»