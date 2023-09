Genève: L’assainissement des logements échauffe les esprits

La solution retenue prévoyait une prise en charge jusqu’à 50% du montant des travaux, (avec interdiction de répercuter les coûts sur les loyers en cas de subvention). Une facture monstrueuse «avoisinant plusieurs milliards qui torpillerait la note des finances publiques», selon la ministre des Finances, Nathalie Fontanet, citée par la Tribune. De son côté, la gauche n’est pas plus satisfaite et dénonce «un arrosage automatique», relève «Le Temps». Suspendu, le projet de loi doit revenir devant le Grand Conseil lors de la prochaine session. Mais, le Parti socialiste, les Vert.e.s et l’Association de défense des locataires (ASLOCA) ont déjà annoncé un possible référendum.