Genève: La victime d'une agression fait plier son assurance

Quatre des agresseurs condamnés

L’affaire avait beaucoup choqué. Au petit matin du 8 août 2018, une pluie de coups s’était abattue sur des clientes, âgées de 23 à 33 ans, qui quittaient une boîte de nuit. Elles avaient subi un déferlement de violence gratuite. Au procès, deux ans plus tard, cinq femmes, la peur et l’émotion dans la voix, ont réclamé la vérité à cinq jeunes hommes niant avoir levé la main sur qui que ce soit, ou disant ne se souvenir de rien. Sauf un, qui a balancé ses copains. À l’heure du verdict, un des prévenu a été acquitté et les autres ont écopé de 4 à 8 ans de prison , pour violences aggravées. Des peines plus clémentes que celles qui avaient été requises par le Parquet.