L’attente sera un peu réduite aux Urgences des HUG à Genève

1 / 4 Le nouveau service des Urgences des HUG a été inauguré officiellement ce mardi, après quatre ans de travaux. dra Dès l’arrivée à la réception des Urgences, le patient bénéficie d’un examen médical préliminaire dans un box privatif. Un premier tri est ainsi effectué. Les démarches administrative se font en parallèle. dra Un des nouveaux box individuels des Urgences. Ils offrent plus d’intimité, de confidentialité et de dignité aux patients, selon les HUG. dra

Ceux qui espéraient un temps d’attente divisé par deux ou trois grâce aux nouvelles Urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en seront pour leurs frais, Certes, la structure inaugurée officiellement mardi, après quatre ans de travaux, «accélèrera la prise en soins», promet l’institution. Mais vu la hausse importante des admissions (+12% depuis 2019 – une toutes les trois minutes), les miracles ne sont pas possibles, même si la plateforme est désormais réorganisée, plus vaste et mieux dotée en personnel (cf. encadré). Cela dit, cela devrait moins bouchonner à l’admission, et la qualité de la prise en charge va bondir, d’après les responsables de l’hôpital.

Confort des patients amélioré

«Le premier contact médical est en effet plus rapide qu’avant», résume le Dr. Hervé Spechbach, responsable des Urgences ambulatoires. L’accueil a été repensé, pour mieux préciser le risque encouru par le patient. Fini désormais le tri «quasi à ciel ouvert», dixit un docteur, dans un espace encombré où se côtoyaient tous types d’urgences, ou presque.

Désormais, dès l'arrivée à la réception, le patient est conduit dans un box individuel et bénéficie rapidement d’un examen préliminaire. Ces boxes fermés offrent davantage «d'intimité, de confidentialité et de dignité; on rajoute de l’humanité », appuient les HUG. Des espaces ont aussi été aménagés pour les familles.

Chaîne de soins plus efficace selon les HUG

La suite est dictée par un concept d’organisation baptisé «marche en avant». Le patient suit un parcours balisé par les examens et les soins. «Il est bien mieux aiguillé, explique Baya de Chassey, responsable des soins aux Urgences. On évite en quelque sorte le jeu de l’oie, où avant, un patient pouvait être renvoyé dans un couloir, en zone d’attente à la réception ou vers un service dans lequel il avait déjà passé.» Du coup, grâce à une «circulation plus fluide et plus rapide des patients, la perception du temps d’attente change», éclaire Hervé Spechbach.

La configuration architecturale des Urgences a été pensée en ce sens, avec son enchaînement de salles «facilement adaptables en cas de très gros accident par exemple», précise l’hôpital. Certains espaces réunissent aussi plusieurs unités, médecins et infirmiers mélangés. «Cela renforce la cohésion et la collaboration», souligne Etienne Satin, adjoint de la responsable des soins ambulatoires. Enfin, via un projet lié à l’intelligence artificielle, les Urgence devraient aussi à terme mieux pouvoir anticiper leur fréquentation selon la météo, l’heure et les jours de l’année.