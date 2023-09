Genève: L’auteur des menaces contre Philippe Revaz a été condamné

Il avait notamment traité le journaliste Philippe Revaz de «journalope» et de «russophobe» sur Twitter. Un internaute genevois a été condamné par ordonnance pénale datant du 28 août, pour injure, diffamation et contrainte, indique la «Tribune de Genève». Il écope d’une peine pécuniaire (45 jours-amende à 40 francs le jour) avec sursis, d’une amende de 500 francs et des frais de procédure. Le délai pour faire recours n’étant toutefois pas échu.