Genève: Le 30 km/heure généralisé va être repensé

Le gouvernement genevois a décidé d’apaiser les tensions autour de la question brûlante du 30 km/heure. Il y a un an, le patron de la mobilité de l'époque, Serge Dal Busco annonçait vouloir réduire l’allure sur près de 300 axes, afin de lutter contre le bruit routier. Or, depuis, le projet est au point mort en raison de multiples recours .

Afin de faire bouger les choses et de trouver des solutions rapidement, le Département de la santé et des mobilités, dirigé par Pierre Maudet, depuis cet été, est prêt à revenir sur la généralisation du 30 km/h. «La vitesse sera repensée sur certains axes et tronçons par le biais d'une reconsidération de l’arrêté du 10 octobre 2022», a indiqué l’Etat, dans un communiqué. De leur côté, les opposants, soit les sections genevoises du Touring Club Suisse, de l’Association suisse des transports routiers, de l'Automobile club de Suisse et genèvemobilité, se sont engagées à retirer leurs recours actuellement pendants au Tribunal administratif de première instance. Un accord a été signé vendredi dans ce sens.