Genève: Le bord du lac va changer de visage

De la verdure, une jetée avec un restaurant, une buvette, une plateforme au large du rivage et de grandes marches pour accéder au Léman: c’est ce à quoi devrait ressembler le quai Wilson réaménagé. La Ville de Genève a présenté ce mardi le résultat du concours d’architecture lancé en mai pour revoir les lieux, ouverts à la baignade depuis le printemps .

La Municipalité a reçu 34 dossiers, «un nombre inhabituellement élevé», comme l’a relevé la conseillère administrative Frédérique Perler, chargée du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM): «Cela montre l’intérêt et l’enjeu majeur que cela représente pour les Genevois.» Le lauréat, «Les Marches de Théia» du bureau genevois Dellacherie Neyroud Architectes, a été plébiscité en particulier pour «sa simplicité», a expliqué la magistrate.

Canicules, tourisme, loisirs

Le projet s’inscrit dans la volonté des autorités municipales de développer des accès à l’eau et à la fraîcheur, notamment en lien avec les canicules estivales. Il répondra à l’engouement constaté pour la baignade en eaux vives, que ce soit en été ou en hiver. Il correspond également à un besoin pour le tourisme et les loisirs, a relevé la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis, chargée du Département de la sécurité et des sports. «C’est aussi un enjeu de qualité de vie» pour attirer la jeune génération ou les entreprises en ville, a-t-elle ajouté.