Genève: Le boeuf fugueur a été neutralisé et rendu à l’éleveur

Drone engagé pour le localiser

Accueil dans un sanctuaire proposé

Reste à savoir ce qu’il va advenir de l’animal qui était promis à l’abattoir. Sensible à la cause animale, Virginia Markus, fondatrice de l’association Co&xister avait pris contact cette semaine avec l’éleveur. «Mon idée était qu’il gracie et cède le bœuf afin que celui-ci soit accueilli dans un sanctuaire adapté qui connaît les besoins de l’espèce et lui offre une vie digne.» A ce stade, l’éleveur n’avait pas voulu entrer en matière.