Genève: Le boeuf fugueur va retourner à l’abattoir

«Il n’a pas voulu entrer en matière»

Suite à la médiatisation de cette affaire, une pétition avait vu le jour. Elle compte aujourd’hui plus de 940 signatures. Son objectif: que le bœuf en question «soit gracié et que son éleveur le cède à un sanctuaire adapté pour qu'il puisse vivre une vie digne et libre». Une proposition avancée aussi par Virginia Markus, fondatrice de l’association Co&xister.

Seulement voilà, l’éleveur est visiblement resté sourd aux arguments des défenseurs de la cause animale. «La personne qui a lancé la pétition l’a appelé. Il a répondu que la démarche était inutile et qu’il n’entrerait pas en matière. Puis lui a raccroché au nez», indique Virginia Markus. Une réponse qui ne la surprend pas. «Lorsque je l’avais eu moi-même au téléphone, il m’avait expliqué qu’il ne comprenait pas le principe. Selon lui: pourquoi s’occuper des animaux alors que des gens dorment dans la rue? Je lui avais fait remarquer que ces deux combats ne sont pas incompatibles.» Pas de quoi le convaincre.

Trois semaines de répit

Si elle regrette qu’aucun accord n’ait pu être trouvé dans cette affaire, Virginia Markus souligne: «Il y a, à l’inverse, de plus en plus d’éleveurs qui questionnent leurs pratiques et s’ouvrent à d’autres possibilités. Des milliers d’animaux sont ainsi sauvés et accueillis dans des sanctuaires.» A l’image de Maya. Cette vache arrivée il y a deux ans chez la fondatrice de Co&xister a été cédée gratuitement par son propriétaire, perdant au passage plusieurs milliers de francs (de 5000 à 7000 fr selon la race et le poids de l’animal). «Il n’arrivait pas à la faire tuer. Sa conscience primait. Aujourd’hui, il fait de la boulangerie végétale», conclut Virginia Markus.