Le Bureau d’information sociale prend ses quartiers à la Jonction

Informer sur les prestations sociales et mettre en réseau les différents services ou organismes concernés: tels sont les buts du Bureau d’information sociale (BiS) qui va bénéficier d’un lieu d’accueil fixe à partir du 14 septembre. Après une phase pilote de quatorze mois durant la crise du Covid, entre novembre 2020 et janvier 2022, et une évaluation du dispositif, les partenaires institutionnels et associatifs ont décidé de pérenniser cette permanence sociale de premier recours, sur proposition du Canton. Une arcade située au 3, boulevard d’Yvoy, à la Jonction, accueillera le public sans rendez-vous les mardis, de 10h à 14h, et les jeudis, de 16h à 19h. Confidentialité et anonymat sont garantis.