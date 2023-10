Genève: Le Canton dévoile son plan anti-crack

Le deal et la consommation de crack minent certaines rues des Pâquis, en ville de Genève.

Le Conseil d’Etat a présenté mercredi un plan de lutte anti-crack, étalé sur trois ans. Depuis 2021, la consommation à ciel ouvert a en effet explosé au bout du lac, avec ce qu’elle suppose en matière de problèmes sécuritaires , sanitaires et sociaux. Elaboré avec l’ensemble des acteurs concernés, le projet s’appuie sur la politique des quatre piliers: prévention, thérapie, réduction des risques et sécurité.

Certaines mesures déjà en place pour le soutien des toxicomanes seront pérennisées et une nouvelle infrastructure pour la prise de crack et le repos des consommateurs verra le jour, en annexe de la structure actuelle du Quai 9. La police renforcera quant à elle sa présence pour lutter contre la consommation dans l’espace public. Par ailleurs, des tournées de rues (maraudes) seront effectuées par des acteurs sociaux et médico-soignants.