Genève: Le CERN ouvre son Portail de la science au grand public

Il n’y a pas d’âge pour faire découvrir et s’émerveiller. Les passionnés de science et les simples curieux pourront s’en donner à cœur joie dans le nouveau centre du CERN baptisé le «Portail des sciences». Inauguré samedi, en présence du président de la Confédération Alain Berset, ce bâtiment de 8000 m² propose un programme d’activités éducatives et de communication grand public. Dès ce dimanche 8 octobre, il ouvre ses portes aux visiteurs du monde entier, dès l’âge de 5 ans.

Selon Fabiola Gianotti, la directrice générale du CERN, il s’agit de «faire connaître au public les recherches du CERN, de lui montrer à quel point la science est belle et utile». Et d’ajouter: «Nous voulons montrer l’importance de la recherche fondamentale et de ses applications pour la société, susciter la curiosité et l’intérêt pour la science chez tous les visiteurs, et inciter les jeunes à faire carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.» Le lieu devrait aussi permettre de favoriser les interactions entre les scientifiques et le public.

Accès gratuit

Le bâtiment, dont la forme s’inspire de la structure tubulaire des accélérateurs du CERN, compte cinq espaces, accueillant des salles d’expositions, des laboratoires, un auditorium, une boutique et un restaurant. Il est équipé de panneaux solaires, sur près de 4000 m2. Et entouré de plus de 400 arbres plantés sur le site. Lancé en 2018, le projet a nécessité un peu plus de deux ans de travaux. Son coût total est d’environ 100 millions de francs, entièrement financé par des dons, dont un de 45 millions par la Fondation Stellantis.

Le Portail des sciences devrait accueillir jusqu’à 500’000 visiteurs par an. Il est ouvert six jours sur sept, du mardi au dimanche. L’accès est gratuit.