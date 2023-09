Genève: Le CICR supprimera 270 postes d’ici 2024

En 2024, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) devra se serrer la ceinture. L’institution verra son budget prévisionnel initial baisser de 13% par rapport au budget révisé de 2023. Un manque à gagner qui représente plusieurs millions de francs. Dans un communiqué publié lundi, l’organisation, qui affronte de lourdes difficultés financières depuis quelque temps, s’est dite «vivement préoccupée par l’impact que cette réduction de l’assistance humanitaire aura sur les populations touchées par les conflits armés et la violence.» Ce, d’autant plus que l’institution a déjà supprimé des postes et fermé certains de ses sites cette année.