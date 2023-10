Genève: Le débit du Rhône adapté pour cesser de nuire à la faune

La mesure a vocation à préserver la biodiversité et protéger les poissons: dès ce mois d’octobre, les variations du débit du Rhône seront atténuées. Celles-ci, provoquées par les barrages de Verbois et du Seujet, servent à optimiser les coûts d’approvisionnement électrique du Canton – mais elles nuisent à la faune aquatique. Ce mardi, les Services industriels genevois (SIG) et l’Etat ont annoncé avoir reçu le feu vert de Berne pour modifier le fonctionnement des deux barrages.

Moins de variations de niveaux

Concrètement, le débit hivernal minimum du Rhône sera augmenté, afin de hausser son niveau et de maintenir la stabilité du milieu; l’amplitude entre le débit minimum et maximum journalier sera réduite, afin de limiter les variations de niveaux néfastes au développement des alevins; et lors des crues de l’Arve, de l’eau supplémentaire sera libérée au niveau du barrage du Seujet, afin de les rendre plus dynamiques et d’éviter l’accumulation de sédiments.