Genève: Le Guatemala demande la libération d’Erwin Sperisen

Le Guatemala a écrit au Conseil fédéral et au Conseil de l’Europe pour demander la libération d’Erwin Sperisen, rapporte la «Tribune de Genève». Le ressortissant suisse et guatémaltèque, ex-chef de la police du pays d’Amérique centrale, aurait dû sortir de prison lundi à la suite d’une décision du Tribunal d’application de peines et des mesures (Tapem). Mais le Ministère public avait recouru contre cette décision, et la Chambre pénale de recours avait accordé l’effet suspensif.