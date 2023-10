Les jeux de la virgule et de la soumission débarquent à Genève

Vidéo 20 minutes

Après le tristement célèbre «jeu du foulard» ou celui de «la baleine bleue», de nouveaux jeux dangereux ont fait leur apparition dans les cours d’écoles. Depuis septembre, c’est au «jeu de la virgule» que s’adonnent les adolescents. De quoi s’agit-il? Un élève bloque par surprise la tête de son camarade avant de la tourner d’un coup sec, en deux temps, dans des directions opposées (de gauche à droite par exemple). Inspiré d’une feinte au football consistant à dévier la trajectoire du ballon dans un sens puis dans l’autre, ce «jeu» se répand comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux comme TikTok. Or, ce geste violent peut avoir de graves conséquences, du type traumatisme au niveau des cervicales voire paralysie. En France, plusieurs cas ont été relevés cet automne. Ainsi, une lycéenne, victime de ce jeu, a été hospitalisée dans le Var fin septembre.

A Genève, le Service de la santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) du Département de l’instruction publique (DIP) s’est fendu d’un courrier le 12 octobre adressé aux parents des élèves des cycles d’orientation et des écoles primaires concernés. D’après nos informations, la missive a notamment été envoyée au cycle de l’Aubépine ainsi qu’aux écoles primaires des Pâquis.

On peut y lire: «Des épisodes survenus dans les écoles nous ont été relatés par le personnel encadrant les élèves.» La porte-parole du DIP, Lauranne Peman-Bartolini précise: «Nous avons rendu attentifs les directions d’établissement et les parents du fait que ces pratiques présentent un risque réel pour la santé. Ces conduites à risque sont l’objet d’une attention et d’une prévention renforcées au sein des établissements scolaires. Cela passe par une veille accrue, une attention particulière portée aux récréations ainsi qu’aux attroupements dans des lieux propices.»