Rixe à la fête foraine (Ge): Le Marseillais écope de 3 ans et demi de prison

La tentative de meurtre n’aura pas été retenue. Dans son verdict, rendu vendredi après-midi, la présidente du Tribunal correctionnel de Genève a reconnu le père de famille marseillais coupable de tentative de lésions corporelles graves ainsi que de rixe. Et l’a condamné à une peine de 3 ans et demi de prison, déduction faite de la période de préventive. Sachant que le procureur avait lui requis 5 ans et 4 mois.