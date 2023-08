Genève: Le nombre de bureaux vides a doublé en un an 

L’arrivée de biens immobiliers dans les nouveaux quartiers, tels que ici à Lancy-Pont-Rouge, a créé un excès d’offre. Les entreprises délaissent la périphérie et privilégient les constructions plus modernes.

Alors que les Genevois peinent à se loger, le nombre de bureaux vides explose. En un an, leur nombre a doublé, indique la « Tribune de Genève ». La surface disponible est passée de 160’000 mètres carrés à près de 315’000. Du jamais-vu.

A l’origine de ce phénomène, un excès d’offre. Selon Grégory Grobon, à la tête de l’agence SPGI Genève, cité par le quotidien, «il n’y a plus d’arrivées significatives de grosses entreprises dans le canton.» Pourtant, les constructions continuent de fleurir, notamment dans les nouveaux quartiers, tels que celui de Lancy-Pont-Rouge ou de l’Etang, à Vernier. Aussi, un jeu de chaises musicales a débuté. Les entreprises délaissent les zones périphériques et privilégient les biens modernes plus proches du centre. Parallèlement, la loi permettant de convertir des bureaux en appartements pour lutter contre la pénurie de logements n’a eu que peu d’effet. Depuis son assouplissement en 2015, seules 117 autorisations ont été délivrées par l’Etat.