Genève: Le prix de l’électricité va augmenter

Après avoir déjà gonflé cette année, la facture d’électricité prendra encore l’ascenseur, l’an prochain au bout du lac. Les tarifs augmenteront de 18% en moyenne, a annoncé le Canton, mercredi. Ce dernier a précisé que cette hausse était «majoritairement due à la crise géopolitique de l’électricité et du gaz sur le marché européen». Si la guerre en Ukraine est la cause principale du renchérissement des prix, le Conseil d’Etat a aussi mis en avant d’autres facteurs. Les réserves d’électricité décidées par la Confédération pour sécuriser l’approvisionnement jouent ainsi un rôle. Tout comme l’augmentation des coûts d’achat de l’énergie et d’utilisation du réseau facturé par Swissgrid (gestion du réseau de transport), comme l’indiquait Romande Energie il y a quelques jours, en évoquant la situation dans les cantons de Vaud et du Valais.