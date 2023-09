Genève: Le prof se droguait et couchait avec des ex-élèves mineurs

Les séquelles de soirées malsaines

«C’était tout le temps lui (ndlr: l’enseignant) qui tendait la perche» pour parler de sexe, a assuré vendredi l’un des plaignants. Il raconte des soirées où la drogue était omniprésente et où lui, désorienté en matière de sexualité, s’est perdu. Il dit ce sentiment d’avoir fait des choses «pas en rapport avec lui-même», toujours défoncé, même s’il a parfois été demandeur, ayant l’impression que le prévenu était «le seul adulte qui le comprenait». Le voilà aujourd’hui perdu, consommateur occasionnel de drogue dure, et toujours soumis à des pulsions homosexuelles qui le dégoûtent car associées à une expérience malsaine, «comme une gueule de bois. On déteste cet état mais on recommence.»